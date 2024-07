HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 140 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung des Medizintechnikanbieters habe er Schätzungen und Kursziel angepasst, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Unternehmen sprächen unterdessen die Innovationskraft und die hervorragende Positionierung. In den kommenden Quartalen sollten sich Umsatz- und Ergebniserholung besser abschätzen lassen./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 08:26 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 08:26 / MESZ





