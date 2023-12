FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec vor den am 12. Dezember erwarteten Geschäftsjahreszahlen von 100 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Medizintechnikunternehmens dürften den Konsenserwartungen entsprechen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine für das neue Geschäftsjahr 2023/24 gesenkten Schätzungen lägen indes deutlich unter dem Konsens. Er geht davon aus, dass die neuen Jahresziele enttäuschen und wahrscheinlich in Richtung eines Ergebnisrückgangs deuten dürften. Friedrichs verwies dabei auf eine schwache Verbraucherstimmung, höhere Betriebskosten und das China-Geschäft./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.