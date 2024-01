HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Nach dem durchwachsenen Vorjahr winkten im Medizintechniksektor 2024 einige Anlagemöglichkeiten, schrieb Analyst Sam England in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die neuartigen Abnehmspritzen (GLP-1) dürften auch im neuen Jahr das dominierende Thema bleiben. Englands Favoriten sind Sandoz, Convatec und Qiagen. Unternehmen mit einem starken China-Engagement wie Carl Zeiss Meditec, Coloplast und Siemens Healthineers stehe dagegen wohl ein weiteres durchwachsenes Jahr bevor, was aber schon eingepreist sein dürfte./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





