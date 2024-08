HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec anlässlich der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 71 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe einige Anzeichen für eine Bodenbildung der Aktivitäten des Medizintechnikkonzerns, schrieb Analyst Sam England in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt aber gebe es immer noch zu viele Unsicherheiten./la/ck



