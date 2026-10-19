Coca-Cola Aktie
|83,37EUR
|0,11EUR
|0,13%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 US-Dollar belassen. Die Anlegerstimmung rund um den Getränkekonzern bleibe konstruktiv, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal. Investoren schätzten das Unternehmen für das gut planbare Ertragsprofil mit einem Wachstum, das die meisten Wettbewerber deutlich in den Schatten stelle. Das Quartal erwartet er im Rahmen der Markterwartungen, doch die Debatte werde sich stark um die Perspektiven für 2027 drehen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 104,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 93,51
|
Abst. Kursziel*:
11,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 93,43
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
15.10.26
|Coca-Cola-Aktie auf Rekordhoch: Zins- und KI-Sorgen machen den Getränkekonzern zum sicheren Hafen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Sprite Expands Global Basketball Footprint with NBA’s Nikola Jokic and New "Never Stop Refreshing The Game" Platform (EQS Group)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|17:37
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:37
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:37
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|83,43
|0,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:31
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:20
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|18:32
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:37
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:46
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:33
|McDonald's Buy
|UBS AG
|16:31
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14:45
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:43
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:43
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14:41
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|11:44
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:30
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:19
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|McDonald's Buy
|UBS AG
|07:53
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)