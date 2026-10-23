Commerzbank Aktie
|35,57EUR
|-1,58EUR
|-4,25%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 42 auf 41 Euro gesenkt und die Aktie von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Paola Sabbione nahm am Mittwoch lediglich ein Finetuning an ihren Schätzungen für die Frankfurter vor, sieht aber insgesamt zunächst kaum noch Kurspotenzial. Das Zinsergebnis des dritten Quartals erwartet sie etwas weniger deutlich verbessert als bisher gedacht. Der Wettbewerb um die Einlagen in Deutschland sei härter geworden, hieß es./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
36,42 €
|
Abst. Kursziel*:
12,58%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
22.10.26
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
22.10.26
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Commerzbank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|Commerzbank-Aktie schwächelt: Nomura muss Strafe wegen Stimmrechtsmitteilungen zahlen (Dow Jones)
Analysen zu Commerzbank
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|35,57
|-4,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG