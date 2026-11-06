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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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06.11.2026 11:57:50

Commerzbank Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Die Bank habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. So hätten unter anderem der Gewinn vor Risikovorsorge und der Nettogewinn enttäuscht, während die Gebühreneinnahmen, die Kosten und die Kreditausfälle positiv überrascht hätten./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Hold
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
38,13 € 		Abst. Kursziel*:
10,15%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
38,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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