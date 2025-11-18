Commerzbank Aktie

31,46EUR -0,87EUR -2,69%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 12:38:20

Commerzbank Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 33,70 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalszahlen an und verschob seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 10:33 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sell
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
35,50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
31,51 € 		Abst. Kursziel*:
12,66%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
31,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,84%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten