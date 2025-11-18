Commerzbank Aktie
|31,46EUR
|-0,87EUR
|-2,69%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 33,70 auf 35,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montag an die jüngsten Quartalszahlen an und verschob seine Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 10:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
