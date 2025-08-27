Commerzbank Aktie

27.08.2025 07:48:32

Commerzbank Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank von 29,20 auf 34,10 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Kursrally aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Generell bleibt Analyst Chris Hallam in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend optimistisch für Europas Banken. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu seinen aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent. Die Aktien der Commerzbank und der auf "Neutral" abgestuften Deutschen Bank seien aber nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche bereits deutlich vorweg gelaufen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sell
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34,10 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
34,44 € 		Abst. Kursziel*:
-0,99%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
33,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,46%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbankmehr Analysen

07:48 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
18.08.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
14.08.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
