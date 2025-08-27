Commerzbank Aktie
|33,61EUR
|-0,69EUR
|-2,01%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Commerzbank von 29,20 auf 34,10 Euro angehoben, die Papiere aber nach ihrer Kursrally aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Generell bleibt Analyst Chris Hallam in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend optimistisch für Europas Banken. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu seinen aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent. Die Aktien der Commerzbank und der auf "Neutral" abgestuften Deutschen Bank seien aber nicht nur dem Gesamtmarkt, sondern auch der Branche bereits deutlich vorweg gelaufen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34,10 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
34,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,99%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
33,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,46%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
