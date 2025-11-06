Commerzbank Aktie
|31,70EUR
|-0,74EUR
|-2,28%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 28 Euro belassen. Das Finanzinstitut habe die Erwartungen leicht verfehlt, bleibe aber voll auf Kurs für seine Gesamtjahresprognose, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag. Gemessen am Kurs/Buchwert-Verhältnis seien die Aktien weiterhin zu teuer, und die implizite Übernahmeprämie sei nicht gerechtfertigt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Verkaufen
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
32,07 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
31,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
11:13
|Commerzbank-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Neutral (finanzen.at)
|
10:22
|AKTIE IM FOKUS: Commerzbank schwach - Goldman Sachs: hohe Steuerquote (dpa-AFX)
|
10:19
|Commerzbank-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung (finanzen.at)
|
10:13
|Commerzbank-Aktie: Warburg Research vergibt Hold (finanzen.at)