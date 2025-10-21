Commerzbank Aktie

30,24EUR -0,03EUR -0,10%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.10.2025 09:59:05

Commerzbank Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 34,10 auf 33,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Chris Hallam aktualisierte seine Schätzungen am Montagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Den Löwenanteil der Restrukturierungsbelastungen hätten die Frankfurter schon im zweiten Quartal verbucht, gewisse Risiken gebe es allerdings auch für das dritte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sell
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
33,70 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
30,21 € 		Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
30,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,44%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten

Analysen zu Commerzbankmehr Analysen

09:59 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Commerzbank Hold Warburg Research
16.10.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
14.10.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Commerzbank 30,14 -0,43% Commerzbank

Aktuelle Aktienanalysen

10:16 Roche Sell Deutsche Bank AG
10:11 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
10:00 NORMA Group Buy Warburg Research
10:00 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
09:59 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
09:56 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
09:47 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:04 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08:49 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
08:39 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
07:57 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
07:57 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07:56 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07:55 Ryanair Outperform Bernstein Research
07:55 Fraport Outperform Bernstein Research
07:54 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:12 Volvo AB Buy UBS AG
07:10 Oracle Buy UBS AG
07:07 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:06 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
07:02 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:56 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:55 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:55 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:54 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:54 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:53 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:50 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
06:30 JENOPTIK Neutral UBS AG
06:29 HelloFresh Buy UBS AG
06:28 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
06:28 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
20.10.25 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
20.10.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
20.10.25 Continental Underperform Bernstein Research
20.10.25 Michelin Outperform Bernstein Research
20.10.25 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
20.10.25 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Philips Outperform Bernstein Research
20.10.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
20.10.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
20.10.25 Merck Buy UBS AG
20.10.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen