Commerzbank Aktie
|38,39EUR
|-1,53EUR
|-3,83%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen von 41 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Derzeit sei nur schwer abzusehen, wie sich die anbahnende Übernahme durch den Rivalen Unicredit kurzfristig auf die Commerzbank-Aktien auswirken werde, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Erschwerend komme hinzu, dass auch das Vertrauen in die Aussichten für den Nettozinsertrag ? die größte Ertragsquelle der Commerzbank ? getrübt sei./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 12:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 12:43 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38,49 €
|
Abst. Kursziel*:
1,33%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38,39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,59%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
21:49
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Commerzbank auf 39 Euro - 'Sector Perform' (dpa-AFX)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
13:45
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 41 Euro (dpa-AFX)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|20:52
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:52
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|20:52
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|38,39
|-3,83%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:52
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:51
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|18:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|18:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18:35
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|18:28
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|17:30
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|17:28
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|17:26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research