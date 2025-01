NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Danone von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 69 Euro angehoben. Er habe die europäische Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche einer gründlichen Analyse unterzogen, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Danone glaubt er an den Erfolg von proteinreichen Joghurtprodukten, die angesichts der Medikamente für Gewichtsverlust zunehmend gefragter sein dürften./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 15:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 16:36 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.