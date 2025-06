NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 26,30 Euro auf "Overweight" belassen. Nach einem Gespräch mit Fabrizio Campelli, dem zuständigen Vorstand für die Unternehmens- und die Investmentbank des Geldhauses, sei er für deren künftige Geschäftsdynamik positiv gestimmt, schrieb Kian Abouhossein in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Frankfurter seien gut positioniert, um von den angekündigten Fiskalprogrammen der Bundesregierung zu profitieren. Dies werde von ihm und vom Markt noch nicht vollständig eingepreist./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.