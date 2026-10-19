DHL Group Aktie
|57,38EUR
|-1,14EUR
|-1,95%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DHL Group von 63 auf 66 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal des Logistikers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Den wichtigsten Ergebnistreiber sieht der Experte in der Express-Sparte. Er berücksichtigte dies und den erneut erhöhten Ausblick in seinen Schätzungen - mit positivem Einfluss auf den fairen Wert der Aktie./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
57,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
57,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
15:31
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15:31
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:27
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
11:54
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 64 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
10:04
|DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:52
|ROUNDUP: DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose - Aktie tut sich schwer (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,38
|-1,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:31
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:20
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|18:32
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:37
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:46
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:33
|McDonald's Buy
|UBS AG
|16:31
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14:45
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:43
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:43
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14:41
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|11:44
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:30
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:19
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|McDonald's Buy
|UBS AG
|07:53
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)