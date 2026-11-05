DHL Group Aktie
|60,48EUR
|-0,02EUR
|-0,03%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach detaillierten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Logistikkonzerns hätten den starken Eckdaten entsprochen, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der kürzlich angehobene Jahresausblick sei bestätigt worden./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
57,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,52%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
60,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,29%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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11:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt DHL Group auf 'Outperform' - Ziel 67 Euro (dpa-AFX)
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10:07
|Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse (finanzen.at)
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10:04
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
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07:04
|DHL macht mehr Gewinn - Vorläufige Zahlen bestätigt (dpa-AFX)
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04.11.26
|Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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03.11.26
|ROUNDUP: Monopolkommission übt scharfe Kritik an Briefporto-Anhebung (dpa-AFX)
|
03.11.26
|Porto-Sprung um 20 Prozent: Gegenwind für die DHL-Aktie aus Bonn (dpa-AFX)
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02.11.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|60,22
|-0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:38
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Siltronic Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:24
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|Basler Buy
|Warburg Research
|10:48
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:47
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|10:46
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10:29
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:15
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|10:12
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|09:19
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:40
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:37
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:35
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|08:31
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:23
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:00
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|06:55
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.