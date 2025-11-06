DHL Group Aktie
|42,95EUR
|3,14EUR
|7,89%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Konzernergebnis habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag. Das bestätigte Jahresziel entspreche aber in etwa dem Konsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
42,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,89%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
42,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,18%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
