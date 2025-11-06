DHL Group Aktie

42,95EUR 3,14EUR 7,89%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 11:37:28

DHL Group (ex Deutsche Post) Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Sell" belassen. Das operative Konzernergebnis habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag. Das bestätigte Jahresziel entspreche aber in etwa dem Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
42,30 € 		Abst. Kursziel*:
-14,89%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
42,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,18%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)mehr Nachrichten