DHL Group Aktie

58,80EUR 1,24EUR 2,15%
DHL Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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09.11.2026 13:23:16

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal hätten gezeigt, dass die Erholung inzwischen fundierter sei, schrieb Christian Cohrs am Montag in seiner Nachbetrachtung. Er sieht die Aktie des Logistikers als fair bewertet an./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58,54 € 		Abst. Kursziel*:
-9,46%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
58,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,86%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:23 DHL Group Hold Warburg Research
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06.11.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 58,78 2,12% DHL Group (ex Deutsche Post)

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13:23 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
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13:22 KRONES Buy Deutsche Bank AG
13:22 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:22 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:22 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 pbb Buy Warburg Research
13:08 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
13:07 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:06 Fresenius Overweight Barclays Capital
12:36 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12:26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
12:26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12:21 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
12:10 AUMOVIO Buy UBS AG
11:59 LANXESS Kaufen DZ BANK
11:52 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:52 Sanofi Neutral UBS AG
11:27 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
11:25 GEA Buy UBS AG
11:24 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
11:23 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
11:22 Hannover Rück Buy UBS AG
11:16 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11:15 BP Outperform RBC Capital Markets
11:12 UniCredit Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
11:11 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:10 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:09 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
10:55 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Engie Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:54 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:53 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:52 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:50 SCHOTT Pharma Neutral UBS AG
10:48 GEA Outperform RBC Capital Markets
10:31 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
10:24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:05 DEUTZ Buy Deutsche Bank AG
08:44 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 KRONES Market-Perform Bernstein Research
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