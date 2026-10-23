DHL Group Aktie
|57,10EUR
|0,06EUR
|0,11%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
55,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,98%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
57,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,69%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: DHL Group (ex Deutsche Post) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.26
|Neue Analyse: Barclays Capital bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight (finanzen.at)
|
20.10.26
|Deutsche Post: Porto für Standardbriefe soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (Spiegel Online)
|
20.10.26
|ROUNDUP: Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Analyse: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,92
|-0,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:39
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.