DHL Group Aktie

57,10EUR 0,06EUR 0,11%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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23.10.2026 10:59:17

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
55,94 € 		Abst. Kursziel*:
-15,98%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
57,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,69%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

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10:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
19.10.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
19.10.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 56,92 -0,21% DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktuelle Aktienanalysen

10:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
10:41 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:39 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:35 Roche Buy Deutsche Bank AG
07:39 Nike Overweight Barclays Capital
07:38 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
07:37 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
07:37 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
07:36 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
07:35 Allianz Underweight Barclays Capital
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
07:33 Sartorius vz. Outperform RBC Capital Markets
07:15 Hermès Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
22.10.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Tesla Neutral UBS AG
22.10.26 SAP Verkaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Hermès Kaufen DZ BANK
22.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 QIAGEN Halten DZ BANK
22.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
22.10.26 adidas Kaufen DZ BANK
22.10.26 FUCHS Kaufen DZ BANK
22.10.26 Hermès Sell UBS AG
22.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Netflix Kaufen DZ BANK
22.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.10.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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