DHL Group Aktie
|58,52EUR
|0,78EUR
|1,35%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Eckdaten des Logistikkonzerns und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Bereich DHL Express habe erneut beeindruckend angeschnitten, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Die nach oben geschraubten Gewinnziele für den Konzern und für die DHL-Bereiche sollten ebenso positiv aufgenommen werden wie die angekündigte Überprüfung der Mittelfristprognosen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58,26 €
|
Abst. Kursziel*:
15,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
58,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,49%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
18:46
|DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose (dpa-AFX)
|
18:13
|EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG raises full-year 2026 earnings guidance (EQS Group)
|
18:13
|EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 (EQS Group)
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC startet DHL Group mit 'Outperform' - Ziel 67 Euro (dpa-AFX)
|
14.10.26
|DHL: Bundesregierung streicht der Post einen Steuervorteil (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Wegfall des Steuervorteils für die Post: DHL-Aktie zeigt sich robust (dpa-AFX)
|
13.10.26
|EQS-PVR: DHL AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|20:55
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:55
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:55
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,52
|1,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:55
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|18:31
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:34
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|14:32
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:31
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|13:28
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|11:48
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:05
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|10:59
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:54
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|09:59
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.