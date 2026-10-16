DHL Group Aktie

58,52EUR 0,78EUR 1,35%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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16.10.2026 20:55:20

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Eckdaten des Logistikkonzerns und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Bereich DHL Express habe erneut beeindruckend angeschnitten, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Die nach oben geschraubten Gewinnziele für den Konzern und für die DHL-Bereiche sollten ebenso positiv aufgenommen werden wie die angekündigte Überprüfung der Mittelfristprognosen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
58,26 € 		Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
58,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,49%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 58,52 1,35% DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktuelle Aktienanalysen

20:55 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
18:31 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:34 Lufthansa Halten DZ BANK
14:32 Givaudan Halten DZ BANK
14:31 KION GROUP Kaufen DZ BANK
13:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
13:29 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
13:28 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:49 Santander Buy UBS AG
11:48 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:06 TotalEnergies Buy UBS AG
11:05 Givaudan Neutral UBS AG
11:05 Wienerberger verkaufen UBS AG
10:59 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:55 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:54 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
10:54 Dürr Hold Deutsche Bank AG
10:37 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
10:36 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
10:29 AIXTRON Buy Warburg Research
09:59 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:58 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
09:57 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:22 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:08 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
09:05 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
08:59 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:20 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:19 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:08 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:54 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
07:17 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
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