DHL Group Aktie

58,52EUR 0,78EUR 1,35%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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16.10.2026 21:33:58

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe stark abgeschnitten und die Markterwartung übertroffen, schrieb Alexia Dogani am Freitag mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit). Der Ausblick klinge zuversichtlich./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58,26 € 		Abst. Kursziel*:
11,57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,07%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 58,52 1,35% DHL Group (ex Deutsche Post)

Aktuelle Aktienanalysen

16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Santander Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Wienerberger verkaufen UBS AG
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
16.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.10.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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