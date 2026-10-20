DHL Group Aktie
|57,62EUR
|0,24EUR
|0,42%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
20.10.2026 14:16:57
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite passte seine Schätzungen am Montag an die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal an. Die Aktienbewertung hält er weiterhin für attraktiv./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 11:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,34 €
|
Abst. Kursziel*:
11,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,34%
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
13:38
|Deutsche Post: Porto für Standardbriefe soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (Spiegel Online)
|
13:06
|ROUNDUP: Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (dpa-AFX)
|
13:05
|Standardbrief-Porto soll um 20 Cent auf 1,15 Euro steigen (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Analyse: So bewertet DZ BANK die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|14:16
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14:16
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14:16
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,62
|0,42%
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|20:49
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|18:58
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18:54
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:13
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:54
|Santander Buy
|UBS AG
|15:54
|National Grid Sell
|UBS AG
|15:53
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:25
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14:20
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14:19
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:16
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)