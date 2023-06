ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Diageo von 4200 auf 3850 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Grund für sein neues Kursziel sei die Schwäche des Spirituosenherstellers im US-Geschäft, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei angesichts der jüngsten Kursverluste aber bereits gut eingepreist. Eine Erholung in dieser wichtigen Region sei ein Kernelement für die Aktie./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 16:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.