Erste Group Bank Aktie
|109,40EUR
|0,10EUR
|0,09%
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
Erste Group Bank kaufen
Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 125,0 auf 127,0 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Mate Nemes unverändert beibehalten.
Die Erste Group wird am 30. Oktober ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen. Die UBS-Analysten erwarten einen im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozent höheren Nettozinsertrag, um 3 Prozent höhere Netto-Gebühren und -Provisionen sowie normalisierte Erträge aus dem Handelsgeschäft und aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. Sie gehen von einer anhaltenden Kostendisziplin aus, was eine attraktive operative Hebelwirkung und eine Kosten-Ertrags-Quote von 44 Prozent im dritten Quartal unterstütze. "Die Vermögensqualität dürfte weiterhin gut bleiben, wobei die Kreditkosten gut unter Kontrolle sind", so die Experten.
Gleichzeitig stellt Nemes zudem ein relativ geringes Zinsgearing, die höhere Sensitivität der CEE-Region gegenüber Energiepreisen sowie ein nach wie vor verhaltenes Volumenwachstum in Österreich fest. Die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026-28 würden weitgehend unverändert bleiben. "Wir heben unser Kursziel aufgrund eines kürzeren Diskontierungszeitraums auf 127 Euro pro Aktie an."
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 9,62 Euro für 2026 sowie 11,34 bzw. 12,73 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026 sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 109,00 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com
AFA0025 2026-10-16/10:55
|Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
|
Unternehmen:
Erste Group Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
127,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
109,40 €
|
Abst. Kursziel*:
16,09%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
109,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,09%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
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|Schwacher Handel: ATX Prime am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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|UBS AG
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|28.09.26
|Erste Group Bank buy
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|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:55
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|109,50
|0,18%
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|10:59
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:54
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|09:59
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG