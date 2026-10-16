Erste Group Bank Aktie

109,40EUR 0,10EUR 0,09%
Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 10:55:00

Erste Group Bank kaufen

Die Analysten von UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Erste Group von 125,0 auf 127,0 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Mate Nemes unverändert beibehalten.

Die Erste Group wird am 30. Oktober ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlichen. Die UBS-Analysten erwarten einen im Vergleich zum Vorquartal um 2 Prozent höheren Nettozinsertrag, um 3 Prozent höhere Netto-Gebühren und -Provisionen sowie normalisierte Erträge aus dem Handelsgeschäft und aus der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert. Sie gehen von einer anhaltenden Kostendisziplin aus, was eine attraktive operative Hebelwirkung und eine Kosten-Ertrags-Quote von 44 Prozent im dritten Quartal unterstütze. "Die Vermögensqualität dürfte weiterhin gut bleiben, wobei die Kreditkosten gut unter Kontrolle sind", so die Experten.

Gleichzeitig stellt Nemes zudem ein relativ geringes Zinsgearing, die höhere Sensitivität der CEE-Region gegenüber Energiepreisen sowie ein nach wie vor verhaltenes Volumenwachstum in Österreich fest. Die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026-28 würden weitgehend unverändert bleiben. "Wir heben unser Kursziel aufgrund eines kürzeren Diskontierungszeitraums auf 127 Euro pro Aktie an."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 9,62 Euro für 2026 sowie 11,34 bzw. 12,73 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,20 Euro für 2026 sowie 4,90 bzw. 5,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Freitagvormittag notierten die Erste Group-Titel an der Wiener Börse bei 109,00 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

rst/spa

ISIN AT0000652011 WEB http://www.erstegroup.com

AFA0025 2026-10-16/10:55

Zusammenfassung: Erste Group Bank AG kaufen
Unternehmen:
Erste Group Bank AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
127,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
109,40 € 		Abst. Kursziel*:
16,09%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
109,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,09%
Analyst Name::
Mate Nemes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AG

mehr Analysen
10:55 Erste Group Bank kaufen UBS AG
28.09.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
28.09.26 Erste Group Bank buy UBS AG
14.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Erste Group Bank AG 109,50 0,18% Erste Group Bank AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:05 Wienerberger verkaufen UBS AG
10:59 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:55 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:54 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
10:54 Dürr Hold Deutsche Bank AG
10:37 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
10:36 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
10:29 AIXTRON Buy Warburg Research
09:59 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:58 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
09:57 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:22 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:08 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
09:05 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
08:59 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:20 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:19 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:08 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:54 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
07:17 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Novartis Neutral UBS AG
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
15.10.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
15.10.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen