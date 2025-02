NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat EssilorLuxottica nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Quartalsbericht des Brillenkonzerns dürfte eine weitere Debatte zwischen Optimisten und Pessimisten befeuern, schrieb Analyst Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der bestätigte mittelfristige Ausblick untermauere seine positive Sicht auf die Aktie. EsilorLuxottica sei innovativ und ein struktureller Marktanteils-Gewinner in einem wachsenden Markt. Auch die Kooperation mit Meta rechtfertige einen Bewertungsaufschlag./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 01:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 01:59 / ET





