FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs SE von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 43 auf 45 Euro angehoben. Auch wenn die Ausblicke des Schmierstoff-Herstellers in der Vergangenheit immer sehr konservativ gewesen seien, fehle aktuell das Potenzial für positive Überraschungen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie für die Jahre 2024 und 2025 schraubte der Experte aber nach oben./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2024 / 08:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2024 / 08:18 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.