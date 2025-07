ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston beschäftigte sich am Mittwoch mit dem neuartigen Myelom-Medikament Blenrep. Dieses sei ein entscheidender Treiber dafür, dass der Umsatz im Jahr 2031 über 40 Milliarden Pfund hoch werden soll. Eine Herausforderung sei, dass diese Mittel hauptsächlich von "Community-Onkologen" verabreicht werden - einer Ärztegruppe, mit der man normalerweise nicht spreche. Deren Feedback gebe ihm nun aber zusätzliche Sicherheit hinsichtlich des erwarteten Spitzenumsatzes./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 12:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



