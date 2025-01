NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 16 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die US-Umsätze dürften einen Tick besser ausfallen als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Marcus Diebel in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf einen wohl soliden Quartalsbericht Mitte März. Letztlich gehe es aber vor allem um die Ziele des Kochboxenversenders für 2025./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.