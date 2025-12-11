Hermès Aktie

2 127,00EUR -7,00EUR -0,33%
Hermès für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886670 / ISIN: FR0000052292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 07:06:49

Hermès (Hermes International) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Neutral" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 400,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2 123,00 € 		Abst. Kursziel*:
13,05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2 127,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,83%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)mehr Nachrichten

Analysen zu Hermès (Hermes International)mehr Analysen

07:06 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Hermès Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Hermès Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Hermès Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hermès (Hermes International) 2 127,00 -0,33% Hermès (Hermes International)

Aktuelle Aktienanalysen

07:25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Kering Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:07 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
07:07 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:00 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:59 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:13 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
10.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
10.12.25 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 Nike Equal Weight Barclays Capital
10.12.25 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10.12.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 easyJet Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.12.25 PORR buy Warburg Research
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.12.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
10.12.25 Dürr Neutral UBS AG
10.12.25 Nordex Buy Citigroup Corp.
10.12.25 Delivery Hero Neutral Citigroup Corp.
10.12.25 Siemens Energy Neutral Citigroup Corp.
10.12.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Polytec buy Warburg Research
10.12.25 TUI Overweight Barclays Capital
10.12.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen