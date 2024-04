NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief auf "Hold" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Der Mutterkonzern ACS habe auf seinem Kapitalmarkttag einige Sorgenpunkte der Anleger angesprochen und durch die Bank für positive Überraschungen gesorgt, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem erwähnte er ambitionierte Margenziele für die Hochtief-Tochter Turner./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 20:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 20:18 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.