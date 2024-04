LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hochtief auf "Overweight" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Nach Einschätzung von Analyst Marco Limite steht das US-Geschäft mit Blick auf die operative Gewinnmarge besser da, als es ein grober Blick auf die ausgewiesene Marge zeige. Das stimme zuversichtlich, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem blickt er optimistisch auf den Kapitalmarkttag des Mutterkonzerns ACS am 17. April. Dabei rechnet der Experte mit weiterer Klarheit, was die Gewinnentwicklung Hochtief-US-Tochter Turner betreffe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 03:00 / GMT





