NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Energieversorger könnte vom Geschäft mit Datenzentren profitieren, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie unter Verweis auf ein Webinar der Spanier zu diesem Thema. Der positivste Faktor für Iberdrola und heimische Konkurrenten seien indes die Auswirkungen auf Nachfrage und Energiepreise./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 13:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 13:58 / EDT



