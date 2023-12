NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Inditex von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen der konjunkturellen Unsicherheit geht Analyst William Woods in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick vorsichtig an europäische Textilhändler heran. Die Primark-Mutter AB Foods bezeichnete er als "Top Pick" für das kommende Jahr. Inditex schätzt er aber als Unternehmen höherer Qualität. Die Aktien beider Konzerne sind zuletzt stark gestiegen, wobei die AB-Food-Anteile etwas hinter den Inditex-Papieren blieben. Der Kurs der Inditex-Aktien hatten erst in der vergangenen Woche mit 38,73 Euro ein Rekordniveau erreicht; die AB-Foods-Aktien liegen trotz eines 55-prozentigen Anstiegs in diesem Jahr noch deutlich unter dem Rekordstand aus dem Jahr 2015./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 21:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 05:00 / UTC



