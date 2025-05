NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Analyst Charlie Bentley lobte in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung vor allem das bereinigte operative Konzernergebnis und im Detail das gut gelaufene Pharmageschäft. Die Agrarsparte liege zudem über den gesenkten Schätzungen, während das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten habe die Erwartungen gewinnseitig verfehlt habe. Er rechnet alles in allem mit einer positiven Kursreaktion./rob/ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 02:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 02:00 / ET



