NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Chipkonzern sei in einer schwierigen Situation, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bestehe weiterhin das Risiko, dass die Prognose für das laufende Geschäftsjahr reduziert werden muss, da eine Erholung der Geschäfte möglicherweise bis zum vierten Quartal auf sich warten lässt. Seine diesjährigen Schätzungen lägen unter den Infineon-Zielen./tih/zb



