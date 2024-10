FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ING von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt. Die Gewinne der niederländischen Bank dürften den Höhepunkt erreicht haben und die Kapitalausschüttungen bald auch, schrieb Benjamin Goy in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse. Der Bewertungsaufschlag zur Branche sei angemessen moderat. Angesichts der nachlassenden Dynamik habe er die Aktie aber erstmals seit 8 Jahren auf "Hold" abgestuft./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 08:20 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





