NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 17 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Zwischenbericht zum ersten Quartal habe für etwas Entlastung gesorgt, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf die Sorgen, dass das Nettozinseinkommen kurzfristig unter Druck geraten könnte. Die Aussagen seien positiv mit Blick auf das längerfristige Potenzial. Die Gebühreneinnahmen seien überraschend stark gewesen, was aber teilweise zyklische Gründe habe./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 12:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 12:36 / EDT



