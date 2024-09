HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des Logistikdienstleisters Jungheinrich auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe Jungheinrich-Chef Lars Brzoska bestätigt, dass das zweite Halbjahr stärker als das erste ausfallen sollte, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Brzoska habe allerdings eingeräumt, dass man Ausmaß und Geschwindigkeit der Erholung zunächst überschätzt habe./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.