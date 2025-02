MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jungheinrich bei unverändertem Kursziel von 39 Euro von "Add" auf "Buy" hochgestuft. Der Analyst Peter Rothenaicher begründete dies am Donnerstagabend mit den massiven Kursverlusten des Spezialisten für Lagerlogistik seit April 2024. Die Aktien des Konkurrenten Kion hätten sich klar besser geschlagen. Dabei habe Jungheinrich die Erwartungen im Vorjahr wohl erfüllt, schrieb er im Vorfeld des Berichts Ende März. Vor allem mittelfristig sieht der Experte gute Perspektiven./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 13:32 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.