NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering vor Zahlen zum ersten Quartal von 250 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Luca Solca reduzierte in einem am Montag vorliegenden Ausblick die Schätzungen für das Wachstum aus eigener Kraft der Marke Gucci für 2025 und 2026. Auch die Annahmen für die operativen Margen (Ebit) von Gucci schraubte der Experte für die beiden Jahre zurück./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2025 / 18:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2025 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.