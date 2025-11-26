L'Oréal Aktie
|374,15EUR
|6,05EUR
|1,64%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der französische Konzern habe sich auf lange und kurze Sicht zuversichtlich zum Luxusgeschäft geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So sollte sich die Parfümsparte weiter dynamisch entwickeln und schneller wachsen als der Markt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
365,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
374,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,45%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
|07:42
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|07:42
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:42
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|369,75
|0,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:12
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08:11
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07:48
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Eni Buy
|UBS AG
|07:36
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:24
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research