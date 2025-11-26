NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für L'Oreal von 350 auf 365 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti setzt in ihrem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2026 vor allem auf Tabakwerte, Brauereien, den Bereich Schönheitspflege sowie Zutatenhersteller. Besonders skeptisch sieht sie laut ihrer Einschätzung vom Dienstagabend Hersteller von Haushaltsreinigern wie Henkel, Nahrungsmittelkonzerne und weiterhin Spirituosenanbieter. Im Beauty-Bereich bevorzugt sie Unilever, Beiersdorf und Reckitt gegenüber L'Oreal./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.