L'Oréal Aktie
|373,85EUR
|-5,70EUR
|-1,50%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Aussagen des Finanzchefs Christophe Babule mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Zu den wichtigsten Aspekten zähle, dass der Kosmetikkonzern eine allmähliche Verbesserung des Beauty-Marktes erwarte, sowie auch von positiven Signalen aus den USA spreche und vorsichtig optimistisch für China sei, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:44 / GMT
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
376,50 €
Abst. Kursziel*:
-3,05%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
373,85 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2,37%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-