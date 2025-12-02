NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal nach Aussagen des Finanzchefs Christophe Babule mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Zu den wichtigsten Aspekten zähle, dass der Kosmetikkonzern eine allmähliche Verbesserung des Beauty-Marktes erwarte, sowie auch von positiven Signalen aus den USA spreche und vorsichtig optimistisch für China sei, schrieb Analystin Celine Pannuti am Dienstag./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.