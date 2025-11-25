L'Oréal Aktie

374,15EUR
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

25.11.2025

LOréal Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Diese habe die langfristigen Wachstumschancen im Bereich Luxuskosmetik beleuchtet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegendem Einschätzung. Die Expertin verwies auf Innovationen und die weltweit wachsenden, wohlhabenden Konsumentengruppen. Kurzfristig stehe die Branche zwar weiterhin unter dem Druck eines geringen Verbrauchervertrauens. Allerdings scheine sich die Dynamik sowohl in China als auch in den USA allmählich zu verbessern./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 14:32 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
365,25 € 		Abst. Kursziel*:
12,25%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
374,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,58%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

