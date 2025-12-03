FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag in New York mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Dort habe Finanzchef Christophe Babule den Investoren das gesagt, was diese hätten hören wollen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen Babules liefen auf ein beschleunigtes Wachstum des Kosmetikkonzerns hinaus./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.