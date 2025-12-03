L'Oréal Aktie

366,85EUR -5,30EUR -1,42%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

03.12.2025 11:55:25

LOréal Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Kapitalmarkttag in New York mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Dort habe Finanzchef Christophe Babule den Investoren das gesagt, was diese hätten hören wollen, schrieb Tom Sykes in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen Babules liefen auf ein beschleunigtes Wachstum des Kosmetikkonzerns hinaus./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 07:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
370,95 € 		Abst. Kursziel*:
-8,34%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
366,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,32%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

