L'Oréal Aktie
|369,60EUR
|0,90EUR
|0,24%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Der Kapitalmarkttag habe sich um das US-Geschäft gedreht, und damit dem besten was die Franzosen zu bieten hätten, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. L'Oreal sei Innovationsführer. Es sei daher vielleicht überraschend, dass kleinere Marken in den USA den Franzosen in vielen Kategorien das Leben schwer machten./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
368,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,71%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
369,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,01%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|L'Oréal Underweight
|Barclays Capital
|20.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|369,35
|0,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:02
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:55
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Buy
|UBS AG
|10:46
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Inditex Buy
|UBS AG
|09:00
|BASF Neutral
|UBS AG
|08:39
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|08:04
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Rio Tinto Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|04.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|GSK Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.