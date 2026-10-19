McDonald's Aktie
|216,40EUR
|-0,10EUR
|-0,05%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Dennis Geiger geht in einer am Montag vorliegenden Studie von einem gedämpften dritten Quartal aus, regt aber dazu an, in Erwartung neuer Kurstreiber darüber hinwegzusehen. Die Vorteile des Strategiepakets "Next" sollten die langfristigen Trends stützen./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 03:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 320,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 241,42
|
Abst. Kursziel*:
32,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 242,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,95%
|
Analyst Name::
Dennis Geiger
|
KGV*:
-
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|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
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|McDonald's Sector Perform
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|16:33
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|08:04
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|UBS AG
|24.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|216,40
|-0,05%
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|UBS AG
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|Enel Buy
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|UBS AG
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|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14:45
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:43
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:43
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14:41
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|13:32
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|Deutsche Bank AG
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|Barclays Capital
|11:44
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|Jefferies & Company Inc.
|10:30
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|10:28
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|Barclays Capital
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|GSK Buy
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|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
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|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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|07:31
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)