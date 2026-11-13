McDonald's Aktie

247,30EUR 0,10EUR 0,04%
McDonald's ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.11.2026 14:03:14

McDonalds Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Market-Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 273,63 		Abst. Kursziel*:
2,33%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 273,63 		Abst. Kursziel aktuell:
2,33%
Analyst Name::
Alexia Howard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu McDonald's Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

mehr Analysen
14:03 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.11.26 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 247,10 -0,04% McDonald's Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

14:22 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
14:04 Coca-Cola Market-Perform Bernstein Research
14:04 Walmart Outperform Bernstein Research
14:03 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
14:02 Nike Outperform Bernstein Research
14:01 adidas Outperform Bernstein Research
13:15 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
13:14 Bechtle Kaufen DZ BANK
13:14 Talanx Kaufen DZ BANK
13:11 ProCredit Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:47 CANCOM Kaufen DZ BANK
11:42 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
11:17 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:17 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
11:17 Philips Overweight Barclays Capital
11:16 IONOS Overweight Barclays Capital
11:08 Sixt Kaufen DZ BANK
11:07 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:06 JOST Werke Buy Warburg Research
11:05 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:52 INDUS Buy Warburg Research
10:51 PNE Buy Warburg Research
10:38 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:38 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:37 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:36 GFT Hold Warburg Research
10:09 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:05 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:00 Dürr Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:44 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:43 GFT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:43 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:42 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:22 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:20 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:19 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
09:14 Richemont Outperform Bernstein Research
09:11 Wienerberger kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Assicurazioni Generali Hold Jefferies & Company Inc.
09:01 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:01 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:49 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
08:48 Richemont Outperform RBC Capital Markets
08:37 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
08:27 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:26 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:24 Deutsche Börse Equal Weight Barclays Capital
08:21 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen