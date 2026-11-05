McDonald's Aktie
|245,20EUR
|-3,80EUR
|-1,53%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe, das dritte Quartal betreffend, keine Überraschungen erwartet, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schnellrestaurant-Kette befinde sich in einer mehrjährigen Übergangsphase, in der der Fokus verstärkt auf der Verbesserung des operativen Betriebs und der technologischen Funktionalität der bestehenden Standorte sowie auf zahlreichen kundenorientierten Neuerungen liege. Das für Dezember 2027 kalkulierte Kursziel hob er unter Verweis auf die Cashflow-Rendite (FCF) an. Auch wenn die Aktie aktuell zu 280 Dollar gehandelt werde, bleibe er bei seinem positiven Anlageurteil und rate, günstigere Einstiegskurse abzuwarten./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 270,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 280,22
|
Abst. Kursziel*:
-3,65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 276,39
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,31%
|
Analyst Name::
John Ivankoe
|
KGV*:
-
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|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
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|15.09.26
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|04.08.26
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|248,50
|-0,20%
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|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
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|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
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|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
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|13:47
|Diageo Neutral
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|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
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|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
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|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.