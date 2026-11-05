McDonald's Aktie

249,10EUR 0,10EUR 0,04%
McDonald's ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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05.11.2026 14:28:34

McDonalds Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Analyst Andy Barish sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Margen und flächenbereinigten Umsätzen der Schnellrestaurant-Kette im dritten Quartal. Die langfristigen Chancen, die aus diesen beiden wichtigen Kennziffern resultierten, seien unterbewertet./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 325,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 280,22 		Abst. Kursziel*:
15,98%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 279,20 		Abst. Kursziel aktuell:
16,40%
Analyst Name::
Andy Barish 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:28 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
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19.10.26 McDonald's Buy UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 250,70 0,68% McDonald's Corp.

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14:48 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:47 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
14:44 Schneider Electric Buy UBS AG
14:42 McDonald's Kaufen DZ BANK
14:33 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Siemens Energy Buy UBS AG
14:28 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:24 Continental Buy UBS AG
14:23 AUMOVIO Buy UBS AG
13:57 Siltronic Buy UBS AG
13:47 Diageo Neutral UBS AG
13:46 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:45 Boeing Outperform Bernstein Research
13:38 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:37 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
13:34 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:30 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
13:29 Fraport Underweight Barclays Capital
13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 Lufthansa Underweight Barclays Capital
13:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13:25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
13:20 Philips Market-Perform Bernstein Research
13:19 Unilever Outperform Bernstein Research
13:18 RATIONAL Outperform Bernstein Research
13:17 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
13:17 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:17 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:15 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:14 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fielmann Add Baader Bank
13:13 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:13 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:12 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
13:12 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:11 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
13:10 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
13:08 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13:08 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
13:06 Diageo Outperform RBC Capital Markets
13:05 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
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