McDonald's Aktie
|249,10EUR
|0,10EUR
|0,04%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
McDonalds Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Analyst Andy Barish sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Margen und flächenbereinigten Umsätzen der Schnellrestaurant-Kette im dritten Quartal. Die langfristigen Chancen, die aus diesen beiden wichtigen Kennziffern resultierten, seien unterbewertet./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 325,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 280,22
|
Abst. Kursziel*:
15,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 279,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,40%
|
Analyst Name::
Andy Barish
|
KGV*:
-
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03.11.26
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|250,70
|0,68%
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|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
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|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
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|Rheinmetall Outperform
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|13:45
|Boeing Outperform
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|13:38
|ASOS Neutral
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|PVA TePla Buy
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|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
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|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
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|AUTO1 Overweight
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|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
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|Bernstein Research
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|13:19
|Unilever Outperform
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|13:18
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|13:17
|National Grid Sector Perform
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|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
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|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
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|13:15
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|Jefferies & Company Inc.
|13:14
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|13:12
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|13:08
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|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Bechtle Buy
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|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
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